Lavori sulla Salaria tra Poggio San Lorenzo e Ponte Buita: chilometri di fila da e per Rieti

RIETI - Lavori in corso sulla Salaria nel tratto tra il bivio di Poggio San Lorenzo e Ponte Buita.



Stanno rifacendo l'asfalto nella corsia in direzione Rieti e è stato istituito il senso unico alternato.



C'è quasi un chilometro direzione Roma e almeno 2 chilometri in direzione Rieti.

Marted├Č 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47



