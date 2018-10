RIETI - Gli incidenti si susseguono senza sosta lungo la Salaria ma la manutenzione della consolare continua ad essere una variabile del tutto secondaria.



Una lettrice, dopo i quattro morti di domenica e la donna di 33 anni deceduta questa mattina, nel percorrere la Salaria da Roma a Rieti ha segnalato a Il Messaggero come larghi tratti della strada, pur in presenza dei lampioni della pubblica illuminazione, siano totalmente al buio.



I tratti incriminati sono quelli di Osteria Nuova, la galleria di Colle Giardino che per più della metà della sua lunghezza è totalmente priva di illuminazione, così come l'uscita di Rieti Ovest.



Come dire: su una situazione complessiva dell'arteria già critica, metterci sopra anche l'assenza della pubblica illuminazione è come volersi far del male da soli. Ultimo aggiornamento: 20:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA