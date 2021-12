Violento tamponamento lungo la Salaria, due persone ferite

RIETI - Violento tamponamento lungo la Salaria per Roma in direzione Rieti a due chilometri dall'abitato di Osteria Nuova nel tratto stradale al momento interessato dai lavori. Una Fiat 500 e un'altra utilitaria sono entrate in collisione in direzione Rieti per cause ora al vaglio dei carabinieri del locale comando stazione intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Sul luogo del sinistro anche personale medico sanitario del 118. Probabilmente all'origine del sinistro un rallentamento dovuto ai restringimenti di carreggiata come già più volte accaduto. Feriti i conducenti dei veicoli coinvolti ma non risulterebbero fortunatamente aver riportato gravi conseguenze dal sinistro.