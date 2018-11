Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E' deceduto Lorenzo Marchili, il 20enne reatino, dipendente della pizzeria La Valle di viale Maraini, rimasto domenica coinvolto insieme ad altre due persone nell'incidente frontale accaduto lungo la Salaria, nel tratto in galleria per Ascoli Piceno, al chilometro 107,800, tra Posta e Sigillo.Il giovane era rimasto gravemente ferito ed era stato trasportato in eliambulanza al Gemelli di Roma. Il suo elettroencefalogramma era già ieri piatto e poco fa i medici hanno staccato la macchina che lo teneva ancora in vita.I familiari stanno ora attendendo una equipe medica per l'espianto degli organi, essendo il giovane donatore di organi.L'incidente, ricordiamo, era avvenuto intorno alle 15.30 tra due auto, una Fiat Punto e una Alfa 147, con quattro persone complessivamente a bordo. Sul posto i vigili del fuoco di Rieti del distaccamento di Posta, insieme ai carabinieri della locale stazione, polizia stradale e ai sanitari del 118.Viste le condizioni più gravi del giovane era intervenuta l’eliambulanza Pegaso che lo aveva trasportato in ospedale a Roma.La morte di Lorenzo Marchili fa salire a sette il numero delle vittime mietute dalla Salaria nell'ultimo mese.