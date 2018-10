RIETI - Incidente stradale in via Salaria per L'Aquila all'altezza del bivio per Villa Reatina. Coinvolte due autovetture con una persona rimasta ferita e trasportata all'ospedale de Lellis.



Una disattenzione o uno stop non rispettato probabilmente la causa del sinistro. Sul posto il personale medico sanitario del 118 e vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA