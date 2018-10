Ultimo aggiornamento: 15:34

RIETI - Giornata funestata da incidenti stradali. Ancora un incidente a causa del maltempo. Lungo la Salaria per L'Aquila al chilometro 88.900 poco prima delle terme di Cotilia, in quella che viene solitamente chiamata la «curva di San Vittorino», si sono scontrate in un tratto curvilineo due autovetture che precedevano in senso opposto di marcia. Sei le persone coinvolte tra cui due bambini piccoli fortunatamente illesi.Una Toyota Auris ibrida con a bordo madre, due bimbi e la nonna perdendo aderenza sul bagnato è finita semifrontalmente contro una Suzuky Jimny con a bordo una donna alla guida e un'anziana sul lato passeggero.Nell'impatto ha riportare le conseguenze più serie è stata l'anziana donna rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo ed estratta dai vigili del fuoco di Rieti grazie all'utilizzo di arnesi da taglio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cittaducale che hanno effettuato i rilievi, due ambulanze del 118 e i pompieri. Questa mattina esattamente nello stesso punto un camion sbandando è finito contro il guardrail piegando le lamiere. Un tratto di strada molto pericoloso, luogo di frequenti incidenti stradali.