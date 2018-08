CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Torna l’incubo caprioli sulla Salaria. A quattordici anni dall’incidente che costò la vita alla 41enne Isabella Graziosi, che impattò con un capriolo poco prima del bivio per Torricella, c’è stato un altro incidente nello stesso punto. A differenza di quanto accadde nel luglio del 2004, stavolta ci sono stati solo feriti lievi, ma l’episodio ha fatto riaccendere l’allarme per gli incidenti causati da fauna selvatica: non solo cinghiali, ma anche caprioli e daini sono ormai un problema...