RIETI - L’agenda per Rieti - nel forum organizzato da Il Messaggero e dalla Alessandro Rinaldi Foundation - ha ieri fatto segnare il primo step. Un primo punto della situazione, i primi impegni precisi e le prime date certe per la messa in sicurezza della Salaria, i percorsi sui quali lavorare per cementare la presenza dell’università, le iniziative da prendere per far finalmente marciare il Cammino di Francesco.Alle parole e agli impegni di politici ed enti di far fronte comune per lavorare sinergicamente al raggiungimento degli obiettivi, dovranno ora seguire i fatti. A ottobre il primo tagliando.Ieri, intanto, si è iniziato concretamente a raccogliere la sfida lanciata dal vescovo Domenico Pompili a dicembre, con tanti soggetti che si sono impegnati a portare avanti azioni che favoriscano i processi di crescita del territorio. Alla riuscita del forum ha contribuito Npc Tv.