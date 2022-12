Domenica 18 Dicembre 2022, 01:07

RIETI - Galleria aperta e traffico canalizzato per migliorare la circolazione stradale durante le festività natalizie quando, in particolare lungo la Salaria, il volume di auto da e per Roma aumenterà in maniera esponenziale.

Le scelte adottate sono quindi quelle relative al tunnel di Colle Giardino e sono state decise durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in Prefettura, con il supporto delle forze dell’ordine, inclusa la Polizia stradale, il sindaco di Rieti e i rappresentanti della Provincia.

Una scelta tutt’altro che scontata, visto che era in programma la chiusura della “canna sud”, ovvero delle due corsie che corrono in direzione Roma, collegando la Rieti-Terni con la Salaria all’altezza di San Giovanni Reatino. Si scioglie quindi in maniera positiva uno dei nodi relativi alla viabilità della consolare per un periodo particolarmente caldo per la circolazione, anche in considerazione degli altri tre punti dove sono in corso i lavori.

Camion fuori. Il dispositivo deciso dalla Prefettura sarà valido dal 21 dicembre al 10 gennaio. Com’è noto, ormai da oltre un anno e mezzo il tunnel nord della galleria Colle Giardino è chiuso per manutenzione e, secondo le previsioni, dovrebbe riaprire solo a marzo del 2023. In queste settimane era stata quindi prevista la chiusura del tunnel sud, quello verso Roma, sempre per lavori di adeguamento: tale chiusura avverrà però dopo le feste e, nel periodo natalizio, sarà utilizzabile da auto e camper. L’Anas darà seguito al dispositivo della Prefettura, ma regolamenterà il traffico per renderlo più sicuro in un periodo in cui è previsto un grande flusso di veicoli.

Il transito nella galleria in direzione sud sarà quindi inibito ai mezzi pesanti (sopra le tre tonnellate e mezzo) e a quelli che trasportano mezzi pericolosi, che saranno deviati su percorsi alternativi. Il più “battuto” sarà ovviamente quello dell’alberata della Salaria, nel tratto tra Maglianello Basso e Fonte Cottorella, che in verità si trova già sotto stress per la chiusura della canna nord della Colle Giardino.

Altri cantieri. In termini di viabilità, si deve tenere poi conto anche degli altri cantieri che sono presenti sulla Salaria e che, com’è ovvio, possono creare rallentamenti o incolonnamenti. La questione della rotatoria di Borgo Santa Maria è stata ben descritta anche ieri su queste pagine.

La rotatoria. A questa va aggiunto il restringimento che si crea tra la salita di Campomaggiore e il bivio per Casali di Poggio Nativo: in quell’area da diversi mesi si lavora per l’allargamento della sede stradale e la realizzazione di una corsia di arrampicamento. Altro cantiere aperto è quello sui viadotti Pratolungo e San Giusta, tra il bivio per Casaprota e Ornaro Basso, oggetto di lavori di riparazione da diversi mesi e per i quali si attende la chiusura da ben due anni. Insomma, la salaria ahche per il Natale resta osservata speciale.