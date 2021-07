Centauro cade con la moto sulla Salaria e perde conoscenza, salvato da infermiera fuori servizio

Sabato 24 Luglio 2021, 22:38 - Ultimo aggiornamento: 22:39

RIETI - Motociclista finisce a terra lungo la Salaria per Roma e perde conoscenza. Soccorso da un'infermiera fuori servizio è stato poi trasportato in ambulanza in ospedale ma le sue condizioni non sono state giudicate gravi.

Incidente lungo il tratto urbano della Consolare Salaria poco prima dell'abitato di Maglianello. Un motociclista ha perso improvvisamente il controllo della guida finendo sull'asfalto. Un impatto abbastanza violento che nell'immediatezza gli ha causato una temporanea perdita di conoscenza.

In transito in quel momento un'inferimera del 118 libera dal servizio che si è fermata dando inizio alle operazioni di soccorso in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Traffico temporaneamente bloccato durante i soccorsi. Sul posto anche polizia e pompieri.