RIETI - Sono terminate da poco le operazioni di rimozione dell'autocisterna esplosa il 5 dicembre scorso all'interno dell'area di servizio dell'IP, sulla Salaria.



La consolare è stata quindi riaperta al traffico veicolare. Le operazioni di rimozione del mezzo esploso si sono svolte con regolarità e senza intoppi, così come non si sono registrati problemi nella circolazione, con il traffico sulla consolare - sia auto che mezzi pesanti, contrariamente alle previsioni della vigilia - interrotto soltanto quando le operazioni invadevano la carreggiata della Salaria.



L'attuale deflusso delle atuto, dopo l'ultima interruzione per lo spostamento del mezzo, è regolato dagli uomini della Stradale di Rieti.



