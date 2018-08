RIETI - Sbloccati i cantieri per i lavori di adeguamento del tratto bivio Micigliano (chilometro 113+200) e l’inizio della galleria Gole del Velino (chilometro 117+000) sulla Salaria, in provincia di Rieti.



A seguito di affitto di ramo d’azienda da parte di Tecnis, precedente aggiudicatario, Anas ha concluso tutte le procedure tecnico-contabili ed ha proceduto alla stipula del subentro dell’impresa Aleandri spa nel contratto per la realizzazione dell’opera.



I lavori, per un investimento complessivo di circa 47 milioni di euro a base d’asta, riguardano un tratto di quasi 4 chilometri e prevedono, in particolare, l’allargamento della sede stradale dagli attuali 6 metri a 10,5 metri, l’eliminazione delle tortuosità del tracciato tramite la realizzazione di due gallerie, la protezione della sede stradale dal rischio di caduta massi, tramite la messa in sicurezza del versante roccioso e la realizzazione del nuovo svincolo di Micigliano.



Il completamento dell’opera è previsto a fine febbraio 2019.











Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25



