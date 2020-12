Alessio Sakara torna nel Reatino per godersi la neve del Terminillo e la pista da fondo dei Cinque Confini

RIETI - Anche il campione di arti marziali miste e volto televisivo Mediaset di Italia’s Got Talent, Alessio Sakara, inforca gli sci e si gode la neve e il panorama della pista da fondo dei Cinque Confini al Terminillo. Provenendo da Roma, Sakara è salito al Terminillo questa mattina e si è diretto ai Cinque Confini, dove ha incontrato i maestri di sci di fondo, insieme ai quali ha sciato in pista tutta la mattina, prima di salutarli e dirigersi verso il paese.

«Sakara è venuto a trovarci, ha conosciuto le nostre piste di fondo e ne è rimasto così felice da promettere di tornare di nuovo» racconta il maestro Matteo Monaco che, insieme ad altri colleghi, ha sciato in compagnia di Sakara lungo la pista da fondo.

I precedenti

La visita di Sakara a Rieti non è la prima. Già infatti nel luglio del 2016 il campione arrivò in città insieme al rugbista azzurro Martin Castrogiovanni – al suo fianco anche in Italia’s Got Talent, insieme a Belen Rodriguez - per partecipare ai due giorni di casting de “Il più forte”, trasmissione in onda su Dmax. Un "on the road", al quale Castrogiovanni e Sakara (all'epoca fresco di partecipazione anche al Rieti Sport Festival) parteciparono in veste di coach degli otto partecipanti reatini Giorgio Giannecchini, Domenico Rosati, Gianluca Monaco, Gianluca Grillo, Roberto Grillo, Picchio Feliciangeli, Giorgio Clemente e Andrea Del Vescovo che, in due giorni di riprese, furono selezionati dal programma per rappresentare gli otto partecipanti della puntata reatina, impegnati in oltre quattro prove più una finale - oltre a dei brevi siparietti ad inizio trasmissione, per presentare ciascun partecipante - e aggiudicarsi il titolo del più forte.

E sempre nel 2016, ad ottobre, Sakara arrivò anche a Belmonte in Sabina, per far visita all'XLab Sport Academy, il quartier generale dei Legio’s Team.

