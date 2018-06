di Giacomo Cavoli

RIETI - Un compendio di norme già esistenti, applicate con più fermezza e in misura più organica rispetto al passato, ma che, almeno nel breve termine, sembra destinato a non subire modificazioni, costringendo così - volenti o no - gli organizzatori di eventi a gestire le iniziative sottostando al rigido protocollo della normativa Gabrielli, seppur con il rischio di non riuscire a sostenere i costi aumentati dalle nuove richieste per garantire sicurezza e protezione. In sostanza, quanto già spiegato nei...