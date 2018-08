Sagra dell'amatriciana: si parte venerdì 31 agosto, ma quest'anno si entra soltanto su prenotazione

di Alessandra Lancia

Sagra dell’Amatriciana, si entra solo su prenotazione. Il comune di Amatrice conferma il ritorno della celebre sagra degli Spaghetti per venerdì 31 agosto, sabato 1 e domenica 2 settembre, ma per non ingolfare la viabilità del paese ha previsto per i non residenti un sistema di accesso su prenotazione on line sulla falsa riga di quella del concerto organizzato da Luca Barbarossa l’anno scorso nei prati di Campotosto.



La circostanza, anticipata due settimane fa dal sindaco Filippo Palombini al Il Messaggero, è ora confermata. La sagra, organizzata dalla Pro Loco col supporto di Comune e Regione Lazio, si svolgerà lungo la statale per Campotosto, nell’area che va dal “Don Minozzi” al campo Anpas, zona che sarà resa completamente pedonale per i tre giorni della manifestazione.



Ad Amatrice si torneranno così a mangiare in piazza i celebri spaghetti, ma anche prodotti tipici del Lazio. Non mancheranno eventi musicali e di intrattenimento. Il terremoto di due anni fa fermò l’edizione numero cinquanta della sagra. Lo scorso anno Comune e Pro loco valutarono che non c’erano le condizioni, anche psicologiche, per riproporre la manifestazione.



Quest’anno la sagra torna all’insegna della ripartenza: nel logo un sole giallo dal cuore rosso, in cui si può indovinare un piatto di spaghetti con la salsa celebre in tutto il mondo, sul profilo stilizzato dei Monti della Laga. Tutte le informazioni, da martedì 21 agosto, si potranno trovare al link: https://www.comune.amatrice.rieti.it/sagra-degli-spaghetti-allamatriciana/

