Saglietti ko, il Rieti per mercoledì è senza portieri: lussazione alla spalla sinistra durante l'allenamento. Interviene il 118

RIETI - Andrea Saglietti si fa male durante l'allenamento e il Rieti resta senza portieri: è emergenza assoluta per la sfida di mercoeldì contro il Cynthialbalonga. L'estremo difensore capitolino, nel distendersi sulla sua sinistra per tentare di neutralizzare un calcio di rigore, va già di peso e la spalla fuoriesce dalla sua sede naturale. Momenti di tensione in campo, dove peraltro non è presente né il fisioterapista, né tantomeno il medico sociale, coi giocatori increduli e Saglietti dolorante a terra. C'è bisogno dell'intervento dei sanitari del 118, prontamente chiamati dai presenti a bordo campo, che una volta arrivati sul posto non possono far altro che caricare il ragazzo sull'ambulanza e condurlo in ospedale.

La lussazione alla spalla sinistra priverà il Rieti del suo portiere titolare per almeno una decina di giorni: ma con Rosati ancora out e l'impossibilità di potersi affidare ad un terzo portiere, la società dovrà tentare di tesserare qualcuno entro le prossime ore, altrimenti mercoledì contro il Cynthialbalonga tra i pali dovrà andare un giocatore di movimento.

