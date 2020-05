L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - La parola fine deve ancora comparire, ma intanto scorrono i titoli di coda: casse vuote alla Sabina universitas. La società consortile di via Angelo Maria Ricci non avrebbe più soldi per pagare bollette e fornitori.E a quanto apprende Il Messaggero si sarebbe raschiato il fondo del barile per erogare gli stipendi di aprile ai dodici dipendenti che vi lavorano. Ma a rischio, ora, ci sarebbero le retribuzioni di maggio.«Non è un elemento che ci sfugge – conferma il vicepresidente Vincenzo Regnini (foto a destra) – la Sabina universitas ha solo un’entrata, le quote sociali. E quindi venendo meno le quote, viene meno anche la liquidità per far fronte alle spese elementari. Non è che la società consortile svolga un’attività commerciale per cui ha delle entrate dalla vendita dei propri prodotti. Questo è un consorzio di servizi le cui entrare arrivano principalmente dai versamenti dei soci».