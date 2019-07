RIETI - La Sabina universitas lascia Palazzo Dosi e trasloca nella sede dei Geometri, a via Angelo Maria Ricci. Negli uffici dell’università hanno già iniziato a preparare gli scatoloni per il trasferimento, da metà agosto la presidenza, direzione e sala per il consiglio di amministrazione verranno allestite in alcune stanze dell’istituto di proprietà della Provincia.



La direzione dovrebbe restare aperta ne centro storico fino agli inizi del prossimo mese, mentre le chiavi dovrebbero essere consegnate alla Fondazione Varrone il 19 agosto.



