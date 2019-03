RIETI - La situazione si complica e l’avvicinarsi della data del 15 aprile - quando si terrà l’assemblea dei soci della Sabina Universitas che dovrà approvare il bilancio 2018 e procedere all’elezione del nuovo consiglio di amministrazione - rende tutto più difficoltoso.



Sul futuro del consorzio universitario reatino pesa il debito accumulato nel tempo con la Sapienza (940 mila euro) e con la Tuscia (854 mila euro).



E ora La Tuscia di rivedere al ribasso il costo dei corsi non ne vuol sapere, e per ottenere quanto gli spetta, il Rettore ha già attivato la messa in mora, propedeutica all’avvio della procedura per l’emissione dei decreti ingiuntivi.



