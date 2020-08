RIETI - ​A Stimigliano primi rifornimenti per le auto che hanno fatto il “pieno” di elettricità. A Ferragosto sono state attivate 6 colonnine elettriche.

«Grande soddisfazione - spiega il sindaco Franco Gilardi - vedere i primi utenti ricaricare l’auto nelle nostre colonnine. Mi ha fatto sentire orgoglioso aver reso un servizio e fatta una scelta che va nella giusta nella direzione. L’obiettivo ora è quello di incentivare da parte delle concessionarie locali la vendita di macchine elettriche a tutela dell’ambiente. In ogni caso l’operazione delle colonnine per ricaricare le auto è una occasione che può creare indotto, col casello autostradale vicino si esce e si viene a Stimigliano e durante la sosta per la ricarica si può usufruire delle attività locali, fare spesa o rilassarsi in un bar o andare a pranzo».

Le colonnine di Enel X per la ricarica di auto elettriche o ibride installate edattivate a Stimigliano rientrano in un progetto di sensibilizzazione e di rispetto ambientale che stanno seguendo diversi Comuni in Sabina da Magliano a Casperia fino a Stimigliano. Rispetto ambientale e utilizzo di energie e tecnologie alternative, con Stimigliano tra i primissimi Comuni a dotarsi di postazioni di ricarica per le vetture di ultima generazione. Sono 6 le colonnine installate attraverso un accordo di collaborazione con Enel X, il braccio operativo del colosso energetico italiano deputato allo sviluppo di questa tecnologia. Le postazioni sono attive in aree pubbliche di proprietà comunale: piazza Vittorio Emanuele, largo Valenti, via del Noccheto, piazza IV Novembre, via Lambruschina e nel piazzale della stazione ferroviaria di Stimigliano Scalo.

«La nostra amministrazione – dice Franco Gilardi - promuove una politica che va nell’ottica dell’attenzione all’ambiente e alla mobilità sostenibile, per favorire la diffusione e la valorizzazione di modalità di trasporto elettrico ecosostenibile»

