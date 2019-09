© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Sabato 14 settembre, dalle 19, nel quartiere reatino di Porta Romana, è in programma una serata di fine estate con esposizioni, musica e gastronomia. Durante l’evento, realizzato dalla Rete d’imprese “Porta Romana” in collaborazione con la CNA e il Comune di Rieti, i commercianti di Via Porta Romana, Via Michaeli, Piazza della Repubblica e Piazza Cavour esporranno la loro merce e le loro produzioni all’esterno dei negozi per rafforzare il rapporto umano tra venditore e cliente.«Negli ultimi anni – spiegano gli organizzatori – le frequentazioni di un esercizio commerciale fisico vengono trascurate a causa dell’e-commerce, che permette di fare acquisti di qualsiasi natura solamente tramite il contatto persona/dispositivo elettronico. Crediamo molto a questa nostra iniziativa, che abbiamo preparato con grande impegno e dedizione».La manifestazione sarà accompagnata dalle note de La Bandaccia di Fiaiola, pronta ad offrire un intrattenimento musicale itinerante, coinvolgente, ma allo stesso tempo non rumoroso. L’obiettivo è evitare che l’alto volume ostacoli la comunicazione tra cittadini/turisti e negozianti.«La rete di impresa – afferma il presidente della Rete Porta Romana, Paola Simeoni – è un contratto che permette ai firmatari di mettere in comune attività e risorse per migliorare e rafforzare la competitività delle attività che ne fanno parte, senza rinunciare alla propria specificità. Si tratta di una risorsa molto efficace e costruttiva, per la quale servono, però, un pizzico di consapevolezza e buona partecipazione».