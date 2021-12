Santa Rufina: Babbo Natale aspetta le letterine all'evento “Presepi nei vicoli”

RIETI - A Santa Rufina l’associazione Rulli e Cantine è tornata ad illuminare il tempo di Natale con una serie di iniziative che rallegreranno le feste.

In piazza Santa Maria del Popolo è stato acceso l’albero di Natale alla presenza di tutto il direttivo e del sindaco Leonardo Ranalli e dall’otto dicembre è illuminata la stella cometa, ben visibile anche da Rieti.

Oggi, 18 dicembre Babbi Natale su moto d'epoca faranno il giro del Paese, dove fanno bella mostra numerosi presepi allestiti nei vicoli, che resteranno visitabili fino al 6 gennaio.

Sempre oggi, dalle 17 alle 20 sarà aperta la casa di Babbo Natale, che accoglierà i bambini con le loro letterine.

A tutti saranno distribuite caldarroste offerte dall’associazione.

«Ringraziamo i Paesani per l'esposizione dei presepi – spiega Sandro Angeletti, presidente dell’associazione – Grazie all’amministrazione comunale di Cittaducale per aver fornito l'illuminazione dell'albero e della stella. Grazie all’Aps di Rieti, all'associazione Motoclub di Santa Rufina, a Edilizia Sts e Autogrù Sts per il trasporto dell'albero e officina meccanica di D’Aquilio Marco. Aspettiamo numerosi i bambini e le loro famiglie».