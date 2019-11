RIETI - Tutto è pronto, a Santa Rufina, per l’evento Rulli e Cantine. Le perturbazioni degli ultimi giorni non hanno fermato il lavoro del comitato promotore, che anche sotto la pioggia ha continuato a lavorare per accogliere al meglio i tanti visitatori attesi oggi e domani.



Grazie alla collaborazione con Rossi Bus ci sarà una navetta gratuita che attraverserà il paese, consentendo a chi lascia la propria autovettura negli ampi parcheggi all’altezza dell’azienda Seko e del supermercato Le Mark, di raggiungere il centro storico, cuore della manifestazione.

Protagonista, in questa quarta edizione, anche l’arte, con autentici artisti e aspiranti tali che hanno decorato gli sportellini del gas e dell'acqua, disseminati fra le vie del paese, una iniziativa curata con passione dalla pittrice Maria Rita Rossi.

Alla manifestazione partecipano, pur non essendo in concorso, le classi dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Cittaducale e Santa Rufina, con la scuola primaria e secondaria di primo grado. Presenti anche gli studenti del liceo artistico Calcagnadoro di Rieti, ai quali è stata affidata la decorazione degli sportelli dell’acqua.

“In tanti, da diverse parti d’Italia – spiega Sandro Angeletti, il presidente dell’associazione Rulli e Cantine - stanno contattando l’associazione. “Terni, Rieti, Spoleto, ci stanno chiamando perché l’idea è piaciuta e vorrebbero replicarla. Per il momento noi abbiamo cominciato nell’area dell’evento, poi ci piacerebbe continuare in tutto il paese e coinvolgere tanti pittori. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato all'evento, quest'anno e negli anni precedenti”.

Una manifestazione di cui, questa mattina, si è parlato anche nella trasmissione di Rai 1 “Uno Mattina in famiglia”. Gianni Ippoliti ha mostrato le foto di alcuni sportelli dipinti, dove fa bella mostra di sé anche la conduttrice del programma Rai, Monica Setta, la cui famiglia ha radici proprio a Rieti.

Chi arriverà a Santa Rufina potrà attraversare i vicoli animati da uno speciale percorso enogastronomico: fregnacce, polenta, trippetta, lumache, pizze fritte, coratella, fagioli con le cotiche, panontella, frittelle e bruschette miste, arrosticini, castagne, pizza di San Martino, vino, birra artigianale e caffè.

L'evento è organizzato dall'Associazione "Rulli e Cantine", composta anche dal vice presidente Gianfranco Carloni, dalla segretaria Paola Minichetti, dal tesoriere Roberta Passarani, dal vice tesoriere Marcello Cruciani e dal consigliere, Adimar Lilli. L’associazione si è costituita a metà settembre con la volontà di unire tutti in nome di un unico obiettivo: la valorizzazione di Santa Rufina, sotto il segno della fratellanza, dello scambio culturale e del buon cibo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 349-6667130 o 347-7133780.

