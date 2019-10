RIETI - Arte ed enogastronomia vanno a braccetto a Santa Rufina, nel Comune di Cittaducale. Il 9 e 10 novembre torna Rulli e Cantine, la manifestazione che vede in programma l’apertura di 16 cantine, nel centro storico del paese. Da tempo è a lavoro l’associazione, capitanata da Sandro Angeletti, composta da uomini e donne di buona volontà, che si danno da fare per il paese che amano.



«Grazie alla novità di quest’anno – spiega Angeletti - Tanti cittadini, armati di pennelli, hanno riscoperto la passione dell’arte. Abbiamo scelto di dipingere un centinaio di contatori dell’acqua e del gas, per dare nuova luce a vicoli e piazze. Il grazie va ai tanti che hanno partecipato, tra loro gli studenti dell’Istituto d’arte Calcagnadoro e della scuola primaria e secondaria di Santa Rufina e Cittaducale. Il territorio va coinvolto e riscoperto anche attraverso l’arte, in futuro speriamo di ripulire la vecchia passeggiata delle coste e di portare anche la poesia tra i vicoli».

Vicoli in cui oggi fanno bella mostra l’asinello che un tempo si incontrava nella via, il monte Terminillo, i richiami a Picasso, Van Gogh o alla pop art, le barche a vela e Totò, Lucio Dalla e Dalì, tanti gatti, bambini e fiori. In programma anche il concorso di pittura a tema libero “Dipingiamo uno sportello”. È aperto a tutti gli artisti che vorranno cimentarsi in una estemporanea, domenica 10 novembre dalle 8 alle 16. La tecnica deve essere rigorosamente in acrilico o vernice. Per informazioni è possibile contattare Maria Rita Rossi al numero di telefono 320-5744389.

Le novità saranno anche nei piatti, con le lumache e la birra artigianale, tra le 16 cantine che proporranno piatti tipici legati alla tradizione Sabina: fregnacce, polenta, trippetta, pizze fritte, coratella, fagioli con le cotiche, panontella, frittelle e bruschette miste con condimenti a sorpresa, arrosticini, castagne, pizza di San Martino, vino e caffè.

Alla buona riuscita di questa edizione collaborano anche gli alpini, il motoclub e gli amici del carnevale santarofinaro.

«Speriamo di essere all'altezza del lavoro svolto dai nostri predecessori nell'organizzare l'evento Rulli e Cantine» conclude il neo presidente Sandro Angeletti invitando tutti a prender parte all’evento.

Per chi arriva da fuori a disposizione due ampi parcheggi, uno allo stabilimento Seko in via Salaria, l’altro al supermercato Le Mark.

