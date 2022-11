Rulli e cantine: a Santa Rufina fine settimana all'insegna della buona cucina

RIETI - E' il grande giorno di Rulli e Cantine, manifestazione che torna oggi e domani a Santa Rufina, nel comune di Cittaducale. «Vogliamo permettere a chi verrà a trovarci, di vivere un fine settimana sereno, all’insegna del divertimento e della buona cucina nel nostro meraviglioso centro storico. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato» spiega Sandro Angeletti, instancabile presidente dell’associazione Rulli e Cantine.

Le cantine sono tappe di un percorso fatto di piatti della tradizione realizzati come una volta: fregnacce, polenta, pizze fritte, fagioli con le cotiche, padellaccia, panontella, pasta e ceci, arrosticini, castagne con vin brûlé e la pizza di San Martino.

Si comincia oggi alle 15 con l’esposizione di moto d'epoca a cura del Moto Club 97 di Santa Rufina a seguire la mostra fotografica nella sala del Sacramento con al centro i ricordi di Santa Rufina e la possibilità di visualizzare gli alberi genealogici del paese, a cura di Antonio e Luciano Falcone. L’associazione, con il gruppo folcloristico "Santarofinari Rulli Rulli" visiterà la Rsa di Santa Rufina, omaggiando gli ospiti con musica, canti popolari e la degustazione della pizza di San Martino.

Dalle 17.30 nella Sala Convegni del Sacramento la presentazione del libro “Qualcosa rimane" di Stefano Mariantoni. Intervengono il neurologo Alessandro Stefanini e lo psicologo Enrico Nicolò. Alle 18 in piazza Santa Maria del Popolo lo spettacolo teatrale Variety Cartoon Show: divertimento per bambini e adulti tra zucchero filato e pop corn.

Alle 19.30 saranno aperte le cantine. Ampio spazio è dedicato alla musica con il gruppo Maestrelli del Cicolano, l’organetto di Nunzio Live e Gabriele Basilici Black e White.

«Voglio ringraziare tutti i cantinari e chi ha collaborato alla riuscita di questa manifestazione, pronta a richiamare, come sempre, tanta gente. Grazie anche al vice presidente Renzo Paolucci e ai membri del direttivo Roberta Passarani, Adimar Lilli, Carlo Graziani, Cristian Luciani, Luca Imperatori, Salvatore Graziani e Alessia Angeletti».

Domani alle 15.30 nella sala convegni del Sacramento il convegno “L’emigrazione da Santa Rufina dall’Unità d’Italia ai giorni nostri”, al centro la ricerca di Roberto Giannursini. Seguirà alle 16.30 il laboratorio per bambini (7-11 anni) il "Tesoro della Pergamena" di Funambolo Edizioni, in compagnia di Piccione e Topino a cura di Maria Ludovica Faraglia e Lucia Ricciardi. Alle 18, in piazza, l’esibizione del gruppo internazionale Capoeria Topazio con il Maestro Daniele Mariantoni.

A seguire l’allestimento di un piccolo campo storico medievale con personaggi vestiti da vichinghi. Alle 19.30 l’apertura delle cantine, con i Santarofinari Rulli Rulli, l’organetto di Nunzio Live e Gabriele Basilici Black e White, con il suo karaoke.

«Tra i vicoli del paese e tra un assaggio e l’altro – aggiunge Angeletti – non perdete i dipinti realizzati sugli sportelli del gas e dell’acqua da piccoli e grandi artisti. Vi aspettiamo numerosi. A disposizione i parchetti presso lo stabilimento Seko e il supermercato Le Mark, con servizio navetta. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 349-6667130».