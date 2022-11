Rulli e cantine a Santa Rufina: successo per la prima serata. Foto. Stasera il bis

RIETI - La prima delle due giornate di Rulli e Cantine ha riscosso il favore dei tanti intervenuti nel centro storico di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale.

Numerosi gli appuntamenti promossi dall’Associazione Rulli e Cantine che ha pensato a tutti, grandi e piccini.

L’edizione 2022 si è aperta con una visita alla Residenza Sanitaria Assistita di Santa Rufina dove nel salone centrale gli ospiti hanno apprezzato il gruppo folcloristico "Santarofinari Rulli Rulli" che per oltre un’ora ha omaggiato i presenti con musica, canti popolari e la degustazione della pizza di San Martino.

Nella sala convegni del Sacramento in tanti hanno apprezzato la mostra fotografica “La nostra storia” con i ricordi di Santa Rufina e la visualizzazione degli alberi genealogici a cura di Antonio e Luciano Falcone.

Interessanti anche le riflessioni nate attorno al libro di Stefano Mariantoni “Qualcosa rimane” presentato dall’autore, con le riflessioni del neurologo Alessandro Stefanini e dello psicoterapeuta Enrico Nicolò. Quest’ultimo ha riflettuto su alcune immagini che lo hanno commosso «come quando si racconta la fase della malattia in cui non si ha ancora prontezza di ciò che sta per accadere o la definizione di Alzheimer come balbuzie che inceppa i pensieri, molto profonda».

Stefanini ha sottolineato come la storia del protagonista del romanzo levi un po' di tragicità ad una malattia drammatica. «E’ un romanzo positivo – ha commentato il neurologo – E l’autore ha offerto al malato la possibilità di raccontarsi ripercorrendo la propria vita».

Per i più piccoli il pomeriggio è stato allietato dalla compagnia teatrale Variety Cartoon Show e tanti personaggi dei cartoni animati.

«È stata una giornata fantastica – commenta soddisfatto Sandro Angeletti, presidente dell’associazione Rulli e Cantine – Ringrazio i tanti presenti per la partecipazione. Tutte le cantine hanno finito i piatti, speriamo di fare il bis anche stasera. A disposizione i parchetti presso lo stabilimento Seko e il supermercato Le Mark, con servizio navetta gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 349-6667130».

Oggi in programma alle 15.30 nella sala convegni del Sacramento il convegno “L’emigrazione da Santa Rufina dall’Unità d’Italia ai giorni nostri”, al centro la ricerca di Roberto Giannursini. Alle 16.30 il laboratorio per bambini (7-11 anni) il "Tesoro della Pergamena" di Funambolo Edizioni, in compagnia di Piccione e Topino a cura di Maria Ludovica Faraglia e Lucia Ricciardi. Alle 18, in piazza, l’esibizione del gruppo internazionale Capoeria Topazio con il Maestro Daniele Mariantoni. A seguire l’allestimento di un piccolo campo storico medievale con personaggi vestiti da vichinghi. Alle 19.30 l’apertura delle cantine, con i Santarofinari Rulli Rulli, l’organetto di Nunzio Live e Gabriele Basilici Black e White, con il suo karaoke.