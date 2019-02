RIETI - Primo allenamento allo Iacoboni per gli azzurrini del rugby tricolore. La Nazionale Under 20 è arrivata intorno alle 17.30 in pullman accolta da un gruppo di appassionati e da alcuni ragazzi del settore giovanile degli Arieti, che hanno chiesto autografi su palloni e magliette.



Un breve riscaldamento, poi subito lavoro con la palla. Come detto quello di oggi è stato il primo allenamento allo Iacoboni, mentre il programma di domani è piuttosto intenso. Alle 10 la squadra sarà in visita ai malati dell'ospedale De Lellis, alle 12 invece conferenza stampa di presentazione della gara di venerdì, che si terrà presso la sala conferenze della Fondazione Varrone: saranno presenti il ct degli azzurrini Fabio Roselli, il suo assistente Claudio Appiani, Paolo Granata accompagnatore della Fir e il capitano Davide Ruggeri, presenzierà il presidente del Comitato 6 Nazioni Rieti Maurizio Amedei. Sempre per domani previsto anche l'arrivo della nazionale irlandese, che alloggerà al Park Hotel Villa Potenziani e prima sarà impegnata in un breve tour per visitare le bellezze della città. Giovedì invece entrambe le squadre, nel pomeriggio, proveranno il terreno di gioco dello Scopigno: per prima toccherà all'Italia (16.30), a seguire anche l'Irlanda. Venerdi il clou, con la partita fissata alle ore 19 e, a seguire, classico terzo tempo all'esterno dello stadio.