RIETI - Dopo il grande successo ottenuto dall’iniziativa “Rugby nel Cuore” al teatro Flavio Vespasiano,grazie all’impegno degli studenti delle scuole reatine ealla sensibilità dimostrata dal provveditorato agli studi di Rieti, ariasempre più “ovale”in città. E’ l’ultimo weekend prima del 6 Nazioni U20 previsto venerdì 22 con l’incontro trale nazionali di Italia e Irlanda allo stadio “Manlio Scopigno”di Rieti.Oggi, sabato16 febbraio, il Comitato 6 Nazioni a partire dalle 16 sarà in piazza del comune con un desk mobile dove si potranno acquistare i biglietti perla partita.Domani l’apertura di una settimana densa di appuntamenti. Alle 18 e 30 è previsto l’arrivo in piazza V. Emanuele della nazionale italiana, che sarà accolta da un comitato di benvenuto composto tra gli altri dal primo cittadino, il sindaco Antonio Cicchetti,e dalla Banda di Lisciano che eseguirà l’inno nazionale e l’inno alla gioia. Il Comitato 6 Nazioni invita tutta la cittadinanza a ritrovarsi in piazza per salutare l’arrivo della nazionale italiana nel segno della tradizionale accoglienza e ospitalità di cui Rieti è capace.