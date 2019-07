Ultimo aggiornamento: 09:37

RIETI - La Bf Sport non si ferma e continua la campagna di rafforzamento per il campionato di Promozione, che prenderà il via l'8 settembre (calendari il 26 agosto). Il ds Gianluca Fabiani continua a mettere a segno colpi interessanti per la neopromossa Babadook, che inizierà la preparazione il 5 agosto.L’ultimo, annunciato dalla società sui profili social, è Rudi Bonifazi (fratello di Kevin): «Nuovo colpo nel reparto difensivo! Preso il terzino sinistro Rudi Bonifazi, ex Rieti e Poggio Nativo porterà grande esperienza alla squadra. Willkommen (Benvenuto) Rudi».Mancava solo la firma per il terzino classe ’94 che qualche settimana fa era certo di vestire la maglia bianconera. Queste le prime dichiarazioni rilasciate a Il Messaggero.«Il fatto di rimettermi in gioco dopo essere stato una stagione fermo».«Conosco bene Costantino che mi ha allenato qualche mese fa a Fiano e so che è una bravissima persona e un allenatore molto preparato per la categoria».«Sicuramente quello di rimettermi in forma e dimostrare tutto ciò che so fare».