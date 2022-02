Rsa Santa Rufina: altri ospiti positivi ma stanno tutti bene

RIETI - A pochi giorni dalla negatività di tutti i pazienti della Rsa Città di Rieti, arriva la notizia della positività di una ventina di ospiti accolti dalla Rsa Santa Rufina, nel comune di Cittaducale.

Anche in questo caso l’intera struttura è stata rivoluzionata, con la costituzione di un nucleo Covid, dove sono confluiti tutti i positivi e un nucleo no Covid, con gli ospiti non contagiati. “I positivi stanno tutti bene”, fanno sapere dalla struttura nel comune angioino. Per sopperire alla mancanza di contatti con le persone care, gli operatori offrono quotidianamente ai ricoverati la possibilità di videochiamare i parenti.