“Giornata dell’Autismo e del Volo”, il Rotary al fianco dei ragazzi della “Loco Motiva”

RIETI - In volo fra le nuvole, la disabilità diventa una sfida più leggera da vincere, per i ragazzi della Onlus “Loco Motiva”. A consentire loro di conoscere i segreti invisibili dell’aria - sabato 8 giugno, all’aeroporto “Ciuffelli” di Rieti - sono stati i soci dei Rotary Club di Roma Tevere (presidente Romano Fiore) e Rieti (presidente Marco Faraglia), dal 1998 ideatori della “Giornata dell’Autismo e del Volo” che, anche quest’anno, ha permesso ai giovani della cooperativa sociale reatina di toccare con mano il mondo del veleggiamento silenzioso e non solo, potendo godere dell’ebbrezza del volo grazie all’elicottero messo a disposizione dalla macchina organizzativa del Rotary.

Il sostegno all'autismo

A dare forma alla giornata promossa dai Rotary Club del Distretto 2080 (patrocinata dal Comune di Rieti, con la presenza al “Ciuffelli” dell’assessore ai Servizi Sociali Giovanna Palomba e alla quale hanno partecipato anche i Rotary Club di Roma Acquasanta, Civitavecchia, Cerveteri Ladispoli e Viterbo, tutti supportati dalla Fellowship Rotary) è stato ancora una volta l’Aero Club Rieti guidato dal presidente Enrico Bagnoli, che – dopo l’esperienza riservata lo scorso 10 maggio ai 105 piccoli alunni della scuola elementare “Eugenio Cirese” - durante la giornata di sabato scorso ha guidato i ragazzi e lo staff di “Loco Motiva” tra gli hangar e la pista di decollo, mostrando loro alianti e aerei a motore, raccontando le meraviglie del volo con l’elica, di quello silenzioso e supportando il decollo del gruppo di “Loco Motiva” a bordo di un elicottero.

Da parte dei Rotary Club promotori e di quelli partecipanti sono stati infine consegnati sia gli attestati di partecipazione ai ragazzi protagonisti della giornata che la cifra raccolta annualmente dai soci rotariani a favore delle attività messe in campo da “Loco Motiva”, Onlus nata nel 2008 al fine di realizzare servizi ed attività a favore delle persone disabili e delle loro famiglie.