RIETI - Il presidente Giulio Mario Pizzòli accompagnato dal segretario Sandro Boschetto, ha consegnato questa mattina alla città a nome del Rotary Club Rieti il tradizionale abete natalizio posto in piazza Vittorio Emanuele.



L’accensione avverrà domenica 8 dicembre contestualmente alle altre luminarie del centro storico. «Il Club Rotary - si legge in una nota - ha così voluto, come ogni anno, contribuire all’abbellimento della città arricchendone lo spirito natalizio». © RIPRODUZIONE RISERVATA