RIETI - Si è chiuso ad Acqualagna il precampionato della Zeus Npc Rieti, vince Pesaro 81-78, a termine di un buon test che lascia più che soddisfatto coach Rossi. Scrimmage utile ad entrambe le formazioni, con il punteggio azzerato al termine di ogni quarto, il tecnico reatino è costretto a fare a meno anche di Zucca, per un colpo al gomito in allenamento. Il trio Brown, Cannon e Vildera ne piazza 63 a referto, confermandosi sugli ottimi livelli del precampionato, segnali positivi anche dal resto del gruppo, comunque alle prese contro un avversario che milita in una categoria superiore e con diversi stranieri in campo.Nel post gara, Alessandro Rossi commenta così l'ultima uscita dei suoi ragazzi: «Abbiamo giocato una partita intesa, vera, che era un po' quello che ricercavamo, ovvero fare una gara che ricreasse un minimo le situazioni che da sabato andremo ad affrontare, vere di campionato a un'intensità altissima a un livello sempre crescente. Pesaro è stata molto brava nel rendere la partita estremamente allenante per noi, perché ha grande intensità e gioca con grande dedizione, dal canto nostro abbiamo cercato di perfezionare le cose che sappiamo dover migliorare. Siamo andati un po' a singhiozzo, però questo è normale e fa parte del processo di crescita di una squadra che si sta conoscendo. La cosa che mi è piaciuta è vedere che nei momenti di difficoltà, e ce ne sono stati diversi, la squadra non è venuta meno e ha cercato una reazione sensata».