RIETI - La seconda uscita in pochi giorni contro Montegranaro si è conclusa con un'altra vittoria per la Zeus Npc di coach Rossi, che al Gasperini trionfa 67-59. Di nuovo una prova convincente, accompagnata dal giusto mix di fiducia e convinzione sulle reali potenzialità di un gruppo, che anche nella seconda uscita contro la XL Extralight ha espresso un buon gioco, dimostrando di essere già in ottica campionato, con i carichi della preparazione ormai alle spalle. Le qualità dei singoli sono ben visibili, Vildera, Brown e Cannon sono tre fattori imprescindibili per lo scacchiere tattico di Rossi, la gestione di Passera migliorerà, in attesa di Stefanelli, mentre la panchina continua a garantire energia e qualità, forse come non mai in passato.Al termine del match, il tecnico Rossi, ha commentato così la prova della sua squadra: «Nei primi due quarti siamo riusciti a indirizzare la partita come volevamo, abbiamo avuto un'energia iniziale maggiore di loro, poi sono venuti fuori e nel terzo quarto non abbiamo più messo in campo quell'energia che ci aveva permesso di allungare nel primo tempo, complice anche la bravura di Montegranaro, che è riuscita a rifarsi sotto. Una partita di alti e bassi un po' come succede sempre in preseason, perché le squadre cercano gli equilibri, la chimica, fa parte della normalità delle cose. Chiaramente dobbiamo crescere tanto, anche questa partita ha messo in luce quali sono le nostre criticità e i nostri punti di forza».