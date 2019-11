Ultimo aggiornamento: 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gioisce Alessandro Rossi per la seconda vittoria in pochi giorni, la prima lontano dal PalaSojourner, che lancia Rieti nelle parti alte della classifica. Successo chiave, in una fase delicatissima del campionato, che permetta alla Npc di prepare con tranquillità il doppio impegno casalingo, che vedrà impegnati Vildera e compagni contro Ebk Roma e Biella. Fondamentale ai fini del risultato finale, il lavoro svolto dalla squadra al rientro dagli spogliatoi, che dopo il 40-40 del primo tempo, si è ricompattata, crescendo in difesa e trovando continuità in fase offensiva, espugnando così il PalaAgnelli finora sempre indigesto alla Npc.Al termine del match, coach Rossi commenta così la vittoria: «Per noi è una vittoria importantissima, accresce la nostra autostima e la consapevolezza di saper fare buone partite anche in trasferta. Oggi in campo abbiamo visto una vera e propria battaglia e tolti i primi minuti della partita, dove la squadra ha avuto un approccio distratto, successivamente siamo riusciti a calarci nella realtà giocando nel modo giusto con energia e buttandoci su ogni palla. La chiave di volta probabilmente è stato l’inizio del terzo quarto dove abbiamo difeso forte nei primi cinque minuti impedendo che l’attacco di Bergamo potesse trovare il ferro. Partita comunque equilibrata tra due squadre di grande carattere. Concludo facendo i complimenti a tutti i ragazzi perché dopo le prime due trasferte non era facile venire e giocare con questa grinta. Sono soddisfatto anche perché siamo riuscita a mantenere quasi tutti sotto il minutaggio dei 30 minuti e questo è un segnale importante».