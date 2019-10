© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rialza la testa la Zeus Npc, lo fa davanti al proprio pubblico, superando Latina 84-78 nel derby laziale. Si tratta del terzo successo casalingo, che proietta Rieti nel gruppone a quota 6 punti, assieme a Treviglio, Biella, Trapani, Latina e Agrigento. Serviva una vittoria, per mantenere alto il rendimento casalingo, ma soprattutto per riscattare la prestazione di Capo D'Orlando e coach Rossi stavolta può ritenersi soddisfatto. Tra un calendario estenuante e con solo pochi allenamenti sulle gambe per preparare la sfida contro un avversario di valore come Latina, Rieti mette in cassaforte altri due punti e nel prossimo turno la squadra è attesa da un bel banco di prova sul campo di Bergamo. Un dispendio di energie, che prevede l'utilizzo di tutti gli effettivi, ma già da ieri coach Rossi è stato chiaro: lanciando Stefanelli dal primo minuto, che già dal prossimo impegno continuerà ad acquisire più minutaggio e dando spazio a Filoni e Pastore, che ripagano il coach con due prestazioni di altissimo livello. Brown e Cannon si prendono la scena nel secondo tempo e il loro contributo è decisivo per la corsa alla vittoria.Alessandro Rossi, commenta così la prestazione della sua squadra: «Era difficile, due partite ravvicinate, siamo tornati lunedì pomeriggio da Capo D'Orlando, quindi siamo stati in campo solo martedì e abbiamo fatto molto poco. La capacità della squadra è stata saper leggere le poche situazioni che avevamo cercato di trasmettere, come concetti da seguire per la gara e sono stati abbastanza attenti, quindi da questo punto di vista possiamo ritenerci soddisfatti. Ci è mancata un po' di tenuta fisica, soprattutto nel momento della loro rimonta abbiamo concesso punti troppo facili nella nostra area che solitamente non concediamo e siamo stati un po' carenti a rimbalzo difensivo, perché produciamo tanto in difesa e di conseguenza le possibilità a rimbalzo degli avversari aumentano, controllandoli di più, avremmo potuto mantenere un rimbalzo maggiore, già era successo contro Tortona, ci rilassiamo nelle piccole cose. La squadra è stata concentrata, abbiamo fatto una partita che per i tempi stretti che abbiamo avuto per prepararla mi lascia soddisfatto, vincendo contro una squadra quotata».Polemico verso l'arbitraggio coach Gramenzi: «Da parte nostra ci sono grandi responsabilità, io do sempre il merito a chi ha vinto, però non mi spiego come determinati falli da un lato escono e dall'altro no. Dei falli di spinta o a rimbalzo da un lato, devono essere fischiati da entrambi le parti, probabilmente non avremmo comunque vinto, ma perdevamo di due se fosse stato fischiato fallo in palleggio su Pepper e l'ultimo su Romeo. Non vincevamo, ma la differenza conta».