RIETI - Ci siamo. Per Davide Rossi il grande giorno è finalmente arrivato. Stasera, ore 21:15 (diretta su Sky Uno e in chiaro su TV8), al Mediolanum Forum di Milano, il talentuoso cantante reatino affronterà la tanto sognata finale di X Factor 2019, giocandosi la vittoria contro La Sierra, Sofia Tornambene e i Booda.Come di consueto, la corsa per la parte più alta del podio prevede tre manches: la prima sarà quella in cui i quattro finalisti duetteranno con il super ospite internazionale Robbie Williams. I tre che avranno accesso alla fase successiva presenteranno il Best of, cioè un medley dei tre brani che più li rappresentano tra quelli proposti nel corso del talent. In conclusione, allo scontro finale, i due contendenti rimasti presenteranno il proprio inedito. Nel caso in cui Rossi arrivasse a questo punto, canterà nuovamente “Glum”, scritto da Roberto Vernetti e Michele Clivati. Riguardo, invece, il secondo step, il reatino porterebbe i brani “How long has this been going on” di George e Ira Gershwin, “Why’d you only call me when your high” degli Arctic Monkeys e “Don’t stop me now” dei Queen.«Il vero successo è stato superare la semifinale - ha dichiarato Davide - quella di oggi sarà solo una festa. In seguito, cercherò la mia strada, voglio studiare inglese, perfezionare pianoforte e scrivere canzoni». Dello stesso avviso è papà Stefano: «Arrivare a questo traguardo rappresenta già un trionfo. Godiamoci, quindi, la finale e tifiamo per lui».Anche in questo giovedì, molti reatini sono partiti alla volta di Milano per sostenere il loro amato Davide, che potrà essere seguito anche grazie ad un maxischermo che verrà allestito nel quartiere di Campoloniano, in via Sandro Pertini. Rieti, e non solo, è ancora una volta pronta a supportare un musicista straordinario, che, durante tutto il talent, non ha mai smesso di emozionare. Comunque vada a finire, sarà senz'altro un successo.