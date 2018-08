di Christian Diociaiuti

RIETI – Alla fine Lotito un po’ di spesa a Rieti l’ha fatta. Non come quella che si pensava volesse fare all’inizio dell’estate, in cui si prospettava una vicinanza tra il patron della Lazio e il Football Club Rieti. Ma il patron, per la sua Salernitana, si è assicurato le prestazioni di un reatino doc: Leonardo Rossi, nato nel 2000. Centrocampista, Leonardo (che ha militato anche nelle giovanili del Rieti), arriva dalla Sambenedettese, nella quale ha giocato con Allievi (U17) Nazionali e Berretti. Ieri, invece, è arrivata la firma con un altro club professionistico: la Salernitana. Leonardo è diretto verso la Primavera granata, che giocherà nel torneo Primavera 2, quello cioè riservato ai club cadetti.



Ad allenarlo ci sarà il romano Alberto Mariani, 55 anni, già dallo scorso anno all’ombra dell’Arechi. Rossi ritroverà a Salerno (città che ha seganto la carriera calcistica anche di Federico Dionisi), un altro “reatino”: è Angelo Fabiani, ex direttore del Rieti a fine anni ’90 e ora direttore sportivo dei granata campani. La foto è tratta dal profilo facebook del giovane reatino.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:20



