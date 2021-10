La Bf Sport corsara centra il primo successo in campionato: Romulea ko 0-1. Gentili: «Bella prova»

Domenica 24 Ottobre 2021, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 16:45

RIETI - Arriva la prima vittoria in campionato per la Bf Sport: termina 0-1 in casa della Romulea. Tre punti che portano una boccata di ossigeno e fanno scalare la classifica.

La gara

Prima frazione di gioco molto equilibrata anche se parte meglio la Bf Sport. Prima Ciaramelletti non trova il gol dopo una buona conclusione poi al 16’ l’occasione che sblocca la gara: Casciani viene atterrato in area, per il direttore di gara è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Pangallozzi che non sbaglia e fa 0-1. La Romulea reagisce ma Pezzotti risponde sempre presente. Nel corso del primo tempo escono per infortunio Gonzalez e Floridi.

Nella ripresa il gioco è più combattuto anche se gli ospiti vanno molto in fatica sull’aspetto fisico su un campo molto grande. Il lavoro di squadra fa mantenere il vantaggio. Molte occasioni per chiudere la partita a disposizione dei reatini ma il raddoppio non arriva. Sul finale il pressing dei padroni di casa non basta per trovare il pareggio. Pezzotti salva in più occasioni il risultato.

Il tecnico Fabio Gentili

«I ragazzi oggi hanno lottato su ogni pallone: gli vanno fatti tutti i complimenti possibili. Abbiamo vinto contro un’ottima squadra su un campo difficile. Sicuramente una vittoria che ci dà fiducia, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Ora voltiamo pagina e pensiamo a domenica».