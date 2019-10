RIETI - Fa discutere la notizia – pubblicata nei giorni scorsi da Il Messaggero – della cancellazione della nuova linea ferroviaria Rieti-Passo Corese dal piano commerciale 2019-2023 di Rfi (Rete ferroviaria italiana). D’altra parte, il collegamento su ferro con la Capitale è uno tema molto sentito in città e fra i pendolari.



Tra i primi a far sentire la propria voce su questo punto è il deputato dei Cinquestelle, Gabriele Lorenzoni. «Quello del piano commerciale 2019 di Rfi – esordisce – è una brochure istituzionale. Anche se è stato tolto dal documento resta nel piano triennale delle Ferrovie dello stato. Questo significa che non tutte le speranze sono perdute. Ma le istituzioni locali per prime devono crederci».



