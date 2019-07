IL TABELLINO

Roma

Rieti

Arbitro

Reti

RIETI - (Stra)Vince la Roma, ma il Rieti almeno per un tempo non sfigura. Al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, finisce con un rotondo 7-0 in favore della formazione giallorossa, che in avvio specialmente, ha il suo bel da fare per tenere a bada il brio e la mobilità di Gondo e Marcheggiani, entrambi vicini al gol sullo zero a zero, tutti e due ben assortiti con Bartolotta in rifinitura, per un inedito 4-3-1-2 che ha permesso a Mariani di studiare anche un altro Rieti.Roma pericolosa in avvio con Antonucci e Defrel, ma il gol arriva solo al 44' dal piattone di Zaniolo lasciato colpevolmente solo a centro area.Poi ad inizio ripresa l'autorete sfortunata di Granata e al 5' la botta di Santon dal limite che fissa il punteggio sul 3-0. Nel finale il "girello" di Under sotto l'incrocio dei pali e la deviazione di Florenzi su tiro di Diawara per il pokerissimo. Il "set" lo chiude Schick con un pallonetto, poi quasi allo scadere il piazzato del definitivo 7-0. Fonseca ne approfitta per operare un'ampia rotazione pensando anche all'amichevole pomeridiana contro la Ternana (ore 18), mentre Mariani regala minuti a tutti i componenti della rosa, compresi i baby reatini, visibilmente emozionati.Si torna a lavorare da domattina, prossimo impegno pre-campionato venerdì 2 agosto al Tilesi di Amatrice in notturna (ore 20,30) contro i padroni di casa.In panchina, con le "riserve" giallorosse anche il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati, che commenta: «Un grazie alla Roma, speriamo di vederli presto a Rieti, così come la Lazio. Ci stiamo lavorando».(4-2-3-1): Olsen (1' st Fuzato); Karsdorp (28' st Kolarov), Mancini (28' st Fazio), Spinazzola (28' st Under), Bianda (41' pt Juan Jesus); Santon (28' st Diawara), Nzonzi (28' st Cristante); Zaniolo (28' st Perotti), Antonucci (28' st Florenzi); Kluivert (28' st Pastore); Defrel (28' st Schick). All. Fonseca.(4-3-3): Lazzari (30'pt Addario, 13'st Pegorin); Bellopede (1'st Arcaleni, 9'st De Sarlo), Gigli (30'st Parente), Granata (37'st Santini, Zanchi (13'st Fabiani); Tirelli, Palma (1'st Del Regno), Marchi; Bartolotta (20'st Sette), Marcheggiani, Gondo. All. Mariani.: Pashuku di Albano Laziale (Fontemurato-Nana): 44' pt Zaniolo, 1' st Granata (aut), 5' st Santon, 29' st Under, 37' st Florenzi, 39' st e 42' st Schick