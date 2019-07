Ultimo aggiornamento: 21:07

RIETI - Seppur a porte chiuse, seppur per pochi intimi, ma l'amichevole che il nuovo Rieti di Alberto Mariani sosterrà sabato 27 luglio a Trigoria (ore 10) contro la Roma di Fonseca, avrà il suo fascno. Ed in particolar modo per giocatori come Tirelli e Marcheggiani, romanisti doc, ormai ad un passo da tornare a vestire l'amarantoceleste, ad un anno di distanza dalla promozione in serie C.L'ultimo precedente risale al 10 agosto 2006: quella sera allo Scopigno il Rieti di Ferazzoli, che si preparava al secondo anno di C2 (poi retrocesse in D) inchiodò la Roma di Spalletti sullo 0-0 fallendo un rigore con Antonini, ma rischiando grosso sul doppio palo di Montella. Fu la sera della presentazione del cileno Pizarro, acquistato dall'Inter e della contestazione a Rosella Sensi per un mercato fin lì deludente.Per il Rieti, quella contro la Roma, rappresenterà la seconda uscita stagionale dopo quella di domenica 21 luglio (ore 18 campo Leoncini) contro il Frosinone di Alessandro Nesta. La società nei prossimi giorni ufficializzerà anche un altro paio d'uscite, una delle quali prevista prima dell'esordio in Coppa Italia del 4 agosto.