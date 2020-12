L'ex Foresta Rodriguez torna al PalaSojourner con Forlì: «Grande emozione, peccato per l'assenza del pubblico»

RIETI - Domani alle 17, palla a due dal sapore del tutto particolare per il reatino Yancarlos Rodriguez, chiamato in campo a guidare la cabina di regia dell’Uniero Forlì contro la Kienergia Rieti. Classe 1994, la play-guardia biancorossa ha mosso i primi passi tra le fila del Basket Club La Foresta con i tecnici Gioacchino Fusacchia e Luca Colantoni, prima del passaggio alla Stella Azzurra, parla così del ritorno al PalaSojourner.

«Ho ancora in mente i ricordi di quando da bambino andavo al palazzo per vedere le partite della serie A, per questo sono emozionato. L’unico dispiacere è per l’assenza del pubblico, con il PalaSojourner gremito sarebbe stato tutto diverso, ma tornare è sempre bello - ammette l’ex Cantù e Roseto, che presenta così la sfida tra Forlì e la Npc - Mi aspetto una Npc aggressiva fin da subito e che vorrà riscattarsi dopo la sconfitta subita a Ravenna, noi invece dopo una fase di transizione accusata al termine della Supercoppa siamo in un buon stato di forma, sarà una bella partita».

Rodriguez è approdato in estate a Forlì, sposando un progetto importante e con un ruolo chiave nello scacchiere tattico di coach Dell’Agnello: «Qui sto benissimo, è una città a misura d’uomo, simile a Rieti. Per non parlare di pallacanestro: c’è davvero una bella tradizione, con un grosso seguito».

