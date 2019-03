RIETI - I consiglieri comunali Roberto Donati e Claudia Chiarinelli hanno ieri salvato la vita a una giovane donna che si è accasciata al suolo, in arresto cardiaco, davanti ai loro occhi.



I due consiglieri, con grande coraggio e prontezza di spirito, hanno soccorso la donna e, dopo aver allertato i soccorsi, hanno praticato la respirazione bocca a bocca, il massaggio cardiaco e tenuto in sicurezza la lingua della donna fino all'arrivo dell'ambulanza. La donna è stata poi operata d'urgenza e ora si trova in osservazione all'ospedale de Lellis.



A raccontare quanto è accaduto è stato, con un post su facebook, il consigliere comunale Matteo Carrozzoni che ha ringraziato i due colleghi a nome di tutta la città. «Con la loro prontezza di spirito - scrive Carrozzoni - hanno contribuito a evitare un epilogo drammatico».