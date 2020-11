Muore improvvisamente nella notte Roberto Bellini, aveva 58 anni. Il dolore di parenti e amici

RIETI - E' scomparso improvvisamente nelle notte, intorno alle 24, Roberto Bellini. Aveva 58 anni, di professione ottico, era molto conosciuto in città. Lui e la sua famiglia.

Il cuore di Roberto ha smetto di battere all'improvviso e per lui non c'è stato nulla da fare. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il suo gemello Vittorio che insieme all'altro fratello Francesco gestisce i due ristoranti “La Lanterna”, uno appena sotto Belmonte in Sabina, e l'omonimo in città, in via Paolessi. Roberto lascia anche una sorella, Lucia.

Roberto Bellini era un uomo gioviale, sempre sorridente e con uno spirito eternamente positivo. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. Tantissimi gli amici che in queste ore lo hanno ricordato con grande dolore e affetto sulle proprie pagine facebook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA