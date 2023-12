Roberto Attorre approda al settore giovanile del Fc Rieti. Il tecnico: «Società da sempre punto di riferimento»»

RIETI - Roberto Attorre ricomincia dal Fc Rieti. A pochi giorni dalla rescissione consensuale con la Nuova Rieti Calcio, società che in estate gli aveva affidato la panchina dell' U16 insieme a Luca Alessandrino, il tecnico reatino approda nel club di Marzio Leoncini, entrando a far parte, per il momento, del comparto organizzativo, con la prospettiva di sedere nuovamente in panchina a dirigere una squadra.



Questa la nota che ufficializza il suo nuovo incarico

«Il Fc Rieti 1936 è lieto di accogliere il tecnico reatino Roberto Attorre all'interno dello staff organizzativo del settore giovanile. Attorre, per il momento, ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico affiancando il responsabile del settore stesso Francesco Spognardi, per tutto ciò che riguarderà il coordinamento del lavoro quotidiano e settimanale inerente alle cinque formazioni giovanili presenti in organico.

Sono orgoglioso di poter entrare a far parte di questa società, perché la considero un punto di riferimento del calcio cittadino e aderente, in termini di valori, al mio modo di pensare e fare calcio. Un grazie particolare alla proprietà che mi ha concesso questa opportunità, a Marco Santarelli per l'interessamento diretto e a Francesco Spognardi per l'accoglienza ricevuta in seno al settore giovanile».

Queste le dichiarazioni di Roberto Attorre, al quale giunge il benvenuto e il buon lavoro da parte di tutte le componenti societarie di Fc Rieti 1936.