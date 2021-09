Rivodutri è un Comune cardioprotetto, acquistati tre defibrillatori per i cittadini

Sabato 18 Settembre 2021, 11:42

RIETI - Rivodutri punta a diventare un comune cardioprotetto. Va inteso in questa direzione l’acquisto, da parte dell’amministrazione municipale, l’acquisto di tre defibrillatori semiautomatici, da posizionare in altrettanti punti nevralgici del territorio, quelli maggiormente frequentati o vicino ai luoghi maggiormente frequentati dai cittadini e anche dai visitatori del paese, quali il palazzo comunale, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la farmacia. “L’acquisto - spiega il sindaco Michele Paniconi - è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione dei diversi uffici comunali competenti e rientra in un programma più vasto, che vedrà a breve realizzare una campagna di formazione e sensibilizzazione della popolazione sull'importanza di apprendere le tecniche di primo soccorso e come usare correttamente il defibrillatore perchè, a volte, bastano davvero pochi minuti per salvare una vita. Siamo soddisfatti di questo risultato, crediamo nel valore e nella cultura della salute pubblica, ed esso rappresenta una grande opportunità per aumentare la sicurezza dei cittadini di Rivodutri”.