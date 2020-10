RIETI - Partito il conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo magazzino Sda che in meno di un mese diventerà operativo all’interno del polo della logistica. La data non è stata ancora ufficializzata, ma entro i primi giorni di novembre la ditta del gruppo Poste Italiane specializzata nelle spedizioni è pronta ad aprire i battenti nel centro logistico situato nella prima frazione farense. Non dovrebbe essere più tardi del 10 novembre. Un altro tassello si aggiunge a completare l’operatività dello scalo logistico. Il capannone è stato già consegnato all’azienda che ha provveduto a installare i macchinari indispensabili a gestire lo smistamento e la movimentazione delle merci in arrivo e in partenza dall’hub di Passo Corese. All’esterno, gli spazi sono ampi a tal punto da garantire manovre, soste e interventi di carico e scarico dei mezzi che quotidianamente raggiungeranno Sda.

Dopo Amazon, quello della ditta di spedizioni di Poste Italiane al momento è uno degli edifici più grandi, fra quelli che sorgono all’interno del polo della logistica. Si estende su 27mila metri quadrati e sarà il punto di riferimento per le merci di passaggio nell’area del centrosud. Un’ala dell’immobile è destinata a ospitare gli uffici, mentre la parte principale è adibita a magazzino. Le agenzie interinali e i centri per l’impiego della Regione, a fine estate, hanno iniziato a reclutare personale, molto del quale, però, specie nei primi mesi dell’attività, sarà dirottato a Passo Corese dalle altre sedi che l’azienda ha in Italia. Le figure più richieste sono quelle dei magazzinieri che dovranno avere la qualifica di addetti alla logistica e lavorare per sei ore al giorno su turni diurni, notturni e festivi. Le mansioni riguardano, tra le altre cose, il supporto alla manutenzione e la rimozione pacchi dal sistema di smistamento automizzato dei pacchi.

Gli altri insediamenti. Nel vicino capannone di Metro (già in corso di ampliamento), catena specializzata nella vendita all’ingrosso di prodotti food e no food, si susseguono camion che scaricano la merce da reindirizzare nei punti vendita situati nelle regioni del centrosud. L’inaugurazione è prevista, come annunciato nei giorni scorsi da Il Messaggero, il 23 ottobre, salvo cambiamenti dell’ultim’ora. Infine, a completare il trittico di nuove aperture all’interno del polo della logistica coresino, c’è un altro edificio.

Voci di popolo da quasi due anni lo danno come futuro centro di distribuzione di una nota azienda francese di bricolage (Leroy Merlin e Bricoman i nomi più gettonati), ma a differenza delle altre due realtà che la circondano, manca la conferma ufficiale. Il riserbo sarebbe dettato dalla delicatezza dell’operazione la cui riuscita, specie nella logistica, è legata a molti fattori, fra i quali spiccano la velocità di realizzazione e la capacità dell’area scelta dalle grande aziende di essere più appetibile di quelle che sorgono nella stessa regione. I lavori di realizzazione, dopo uno stop a maggio 2019, procedono spediti e il capannone, situato dietro a Metro,

© RIPRODUZIONE RISERVATA