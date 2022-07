Domenica 17 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Sono riusciti a eleggere un consigliere, centrando un seggio in consiglio dove altri hanno fallito. Sono giovani, ma lavorano costantemente per dimostrare che gioventù non deve per forza far rima con inesperienza e non hanno paura a dire che la città ha bisogno proprio di loro per colmare spazi ancora vuoti. Con un’attenzione sui temi sociali e sui diritti di tutta la comunità reatina. La lista T’immagini, nata dall’esperienza di Controvento, movimento politico che da 18 anni inizia ad aggregare ragazzi già sui banchi di scuola, siede in consiglio con Gabriele Bizzoca, ex consigliere della maggioranza Petrangeli.

Un gruppo nuovo, «ma non improvvisato - puntualizza subito Bizzoca, 36 anni funzionario Inps - perché ha alle spalle l’esperienza più che decennale di Controvento e proprio in virtù di questo sono convinto che il gruppo non corra alcun rischio di disperdersi e che saremo in grado di tenerlo in vita». Anzitutto coinvolgendolo nella vita amministrativa. «Qualsiasi scelta prima di un consiglio comunale o di un momento importante – assicura il consigliere – sarà condivisa con T’immagini». Ma per ora la strategia politica è presto detta: «Collaborare e coordinarci con le altre forze di minoranza, perché credo sia d’obbligo costruire e mantenere un gruppo di opposizione più compatto e coeso possibile».

Il futuro rapporto con la maggioranza. Come sarà il rapporto con la maggioranza, invece, è tutto da vedere. «Dipenderà da come intenderà gestire i lavori del consiglio – nota - Nella prima assise il sindaco Sinibaldi ha auspicato un’opposizione collaborativa, ma spetta alla maggioranza fornire gli strumenti affinché questa collaborazione si concretizzi. Perché se vengono presentate interpellanze e ordini del giorno che poi non vengono portati in consiglio, non vengono convocate le commissioni, è chiaro che l’opposizione diventa dura e utilizza altri strumenti più politici, tramite le piazze e altri luoghi».

Quei luoghi che T’immagini ha forte esigenza di occupare, per parlare di temi in un’accezione diversa rispetto a quella fornita dalla giunta Sinibaldi. Helena Cocco ha 20 anni, frequenta la facoltà di Lettere, ed è tra gli esponenti più attive di T’immagini. Ha iniziato a fare politica il primo anno delle scuole superiori e negli anni ha approfondito i temi del femminismo e le dichiarazioni dell’assessora («con la “a” perché l’italiano riconosce i nomina agentis coniugati al femminile, quindi è giusto dire assessora») Claudia Chiarinelli l’hanno stupita.

«Perché – spiega - se nel quotidiano usiamo termini come “maestra” e “operaia” e non usiamo “assessora” significa che c’è una questione di potere e di prestigio dei ruoli che fino a poco tempo fa erano solo degli uomini. In questo vengono in soccorso le quote genere che rispecchiano un’esigenza di rappresentatività di tutte le parti della soggettività e tra queste, piaccia o no, ci sono le donne, c’è la comunità Lgbt e quindi è giusto che ci siano nomi che le rispettino anche nella forma. Non ho pregiudizi, quindi mi auguro un cambio di passo della giunta, affinché inizi ad avere attenzione per certe tematiche: dalla “a” finale a tutto il resto». Sperando poi nella creazione di «spazi rappresentativi dove poter dire la propria e che in città mancano. Cioè realtà associative e circoli che guardino ai giovani, perché se vogliamo attuare un cambiamento a Rieti, dobbiamo partire dai giovani che hanno sensibilità diverse e modalità diverse di fare politica dal basso».

Unire non dividere. Possibilmente unendo e non dividendo. Raffaele Fracassi, 30 anni studente di Medicina, con T’immagini è sceso in piazza il giorno del primo consiglio comunale per manifestare contro la nomina di Letizia Rosati alla Cultura, Scuola e Università «perché – sostiene anticipando l’idea di un confronto con l’amministratrice – è fortemente divisiva e non in grado di rappresentare tutte le anime e le culture che abitano Rieti». Alle quali per Fracassi bisogna dare ascolto «ripartendo dal basso, dai quartieri coinvolgendo i giovani e le associazioni. È fondamentale intraprendere un discorso collettivo che da qui a cinque anni crei un gruppo di giovani capace di trainare il centrosinistra, attualmente purtroppo molto diviso. Fondamentale quindi il ruolo dei partiti – conclude -, ma serve portare avanti anche le diverse realtà civiche che insieme a noi sono nate e nasceranno».