© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si sono svolti presso la Palestra del Liceo Jucci i Campionati Provinciali studenteschi di Tennis-tavolo per gli Istituti di II grado. Ad aggiudicarsi il primo titolo provinciale femminile per la categoria Allieve è stata la squadra dell'IIS Savoia, allenata dalla Prof. Raffaella Ballarin, formata da Milena Galeazzo, Chiara Tolli e Veronica Gentili , che hanno battuto le ragazze del Liceo Jucci, Chiara Colasanti e Beatrice Ruggeri con il punteggio di 2 - 1. Le tre alunne, all'esordio in questo sport, rappresenteranno per la prima volta la nostra provincia aiCampionati regionali.Nella categoria Allievi,con ben 13 squadre partecipanti, l'organizzazione del torneo è stata molto impegnativa, e alla fine delle innumerevoli partite ancora una volta è l'Istituto Elena Principessa di Napoli ad imporsi con le prime due coppie , con i soliti gemelli Inches in evidenza. Al primo posto, la coppia formata da Davide Principi e Edoardo Inches,alsecondo posto quella formata da Matteo Zamurri e Tommaso Inches. Terza piazza per il Liceo Jucci, con Francesco Persio e Flavio Santoprete. Appuntamento per le squadre vincitrici il 12 aprile a Roma per la Finale Regionale.